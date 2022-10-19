(واسط وبابل).. إخماد حريقين الأول إندلع بسطح أحد المنازل والآخر داخل ورشة لتصليح المولدات

2022/10/19 | 20:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إخماد حريقين اندلع الأول بسطح أحد المنازل في واسط، والثاني داخل ورشة لتصليح المولدات الكهربائية في بابل، من دون تسجيل خسائر بشرية.

وقال مديرية الدفاع المدني في بيان، إن “فرقها أخمدت حريقاً اندلع داخل مخزن في سطح منزل بمنطقة داموك بمركز محافظة واسط”.

وأضاف إنه “لم يتم تسجيل أية إصابات بشرية جراء الحريق الذي اتضح أن سببه المباشر عبث الأطفال”.

وتابعت المديرية في بيان ثانٍ، إن “فرقها أخمدت حريقاً اندلع بسبب عدم الالتزام بشروط السلامة داخل ورشة لتصليح المولدات الكهربائية في قضاء المسيب بمحافظة بابل من دون تسجيل إصابات بشرية”.

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