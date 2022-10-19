استقالة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برفمان

2022/10/19 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعةأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، اليوم الأربعاء، استقالتها من منصبها بسبب رسالة على بريدها الإلكتروني.وأوضحت برافرمان أنها استقالت بعد إرسال مستند رسمي من بريدها الإلكتروني الشخصي، في "انتهاك تقني" لقواعد الحكومة.وقالت في رسالة إلى رئيسة الوزراء ليز تراس نشرت على تويتر: "لقد أخطأت، أتحمل المسؤولية وأستقيل".كما قالت برافرمان إن لديها "مخاوف جدية" حيال التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين في الانتخابات الأخيرة.ولم يصدر إعلان رسمي من رئاسة الحكومة البريطانية بشأن استقالة الوزيرة برافرمان حتى الآن.

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