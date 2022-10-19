النقل تلغي كتابها السابق الخاص بانهاء التعاقد مع موظفي القرار 315 (وثيقة)

2022/10/19 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تراجعت وزارة النقل، الاربعاء، عن قرار فسخ عقود العشرات من موظفيها بعد احتجاجات امام مقرها ليومين متتالين. وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة حصلت عليها (بغداد اليوم) فانه "تقرر الغاء قرار انهاء موظفي عقود وزارة النقل ضمن قرار 315".وكان العشرات من موظفي عقود وزارة النقل ضمن 315 قد تظاهروا ، صباح الأربعاء، احتجاجا على انهاء عقودهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "العشرات من موظفي عقود 315 بوزارة النقل تظاهروا اليوم، امام مبنى الوزارة بعد صدور كتاب من الوزارة بانهاء عقودهم واستبعادهم بشكل مخالف لكتاب وزارة المالية".

وأشار إلى، أن "كل موظف عقد لديه خدمة اكثر من سنتين ونصف".

بغداد اليوم

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