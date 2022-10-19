تشكيل فريق عراقي – أوروبي لرفع قدرات الأجهزة الاستخبارية

2022/10/19 | 20:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مستشارية الأمن القومي، اليوم الأربعاء، تشكيل فريق مشترك مع بعثة الاتحاد الأوربي، لوضع خطة عامة من أجل تطوير قدرات الأجهزة الاستخبارية.

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