توب 5: حماس تستأنف علاقاتها مع دمشق.. وبوريل يعتذر عن تصريح بعد احتجاج إماراتي

2022/10/19 | 20:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من استئناف حماس علاقاتها مع سوريا بعد سنوات من التوتر، وابن أمريكي معتقل بالسعودية بسبب تغريدات يتحدث لـCNN، وبوريل يعتذر عن تصريح "أوروبا حديقة وبقية العالم أدغال"، مرورًا برفض إسرائيل تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي، وصولا إلى ما كشفه ترامب من أسرار في أشرطة بوب وودوارد المسجلة...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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