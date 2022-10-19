2022/10/19 | 21:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: يتبع المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة بايدن: سنعيد تعبئة الاحتياطات النفطية عند تراجع أسعار النفط إلى 70 دولارا أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: سنعيد تعبئة الاحتياطات النفطية عند تراجع أسعار النفط إلى 70 دولارا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: سنعيد تعبئة الاحتياطات النفطية عند تراجع أسعار النفط إلى 70 دولارا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).