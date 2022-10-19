نكبة برشلونة تعيد دي يونج إلى قائمة طلبات اليونايتد

2022/10/19 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

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حاول مانشستر يونايتد استغلال نكبة برشلونة، من أجل التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط البارسا، خلال الموسم الحالي.

وقدم الشياطين الحمر أكثر من عرض لضم دي يونج في الصيف الماضي، لكن اللاعب رفض مغادرة "كامب نو".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، طالب ناديه بمحاولة ضم دي يونج مجددا في شهر يناير المقبل.

وأشارت إلى أن دي يونج رفض مانشستر يونايتد في الصيف، لأنه أراد المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وبات البارسا على أعتاب الخروج من دوري الأبطال والانتقال إلى الدوري الأوروبي، لذا يسعى مانشستر يونايتد لاستغلال هذه النقطة.

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