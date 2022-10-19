(بالصور).. الصقور يحقق فوزاً ثميناً على كربلاء بهدف ضد لاشيء

2022/10/19 | 21:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق نادي القوة الجوية فوزاً مهماً على ضيفه فريق نادي كربلاء بهدف للاشيء، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.

سجل هدف الجوية اللاعب حسين جبار بالدقيقة 36 .



وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها لينتهي اللقاء بفوز الصقور وخطفهم النقاط الثلاثة .

وشهد اللقاء طرد لاعب القوة الجوية غيث معروفي لإعاقته لاعب منفرد من كربلاء في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وانطلقت المباراة في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم،

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