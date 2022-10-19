السليمانية.. إعتقال شخصين متهمين بتعاطي المخدرات وضبط أسلحة بحوزتهما

2022/10/19 | 21:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية باقليم كردستان، اليوم الاربعاء، اعتقال شخصين متهمين بتعاطي المواد المخدرة، لافتة الى ضبط مواد مخدرة واسلحة كانت بحوزتهما.

وجاء في بيان للمديرية، إن “قوات الشرطة تحصلت على معلومات عن شخصين يتعاطيان المواد المخدرة، فبدأت على الفور بإجراء التحقيق والمتابعة وبعد استحصال امر قضائي تم اعتقال المتهمين اثناء قيامهما بتعاطي المخدرات”.

وأضاف البيان ان “المتهمين هما كل من (ش ف) من مواليد (2000)، و(ر ص) من مواليد (1992)”، مبينا “انهما محتجزان بأمر قضائي”.

وأشار البيان الى أن “قوات الشرطة ضبطت اثناء القبض على المتهمين مسدسين اثنين وكمية من المواد المخدرة ومستلزمات التعاطي وعدد من اجهزة الهاتف النقال واشياء اخرى”.

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