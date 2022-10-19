(بالصور).. بعد بلوغه نهائيات كأس آسيا في اوزبكستان.. أعضاء اتحاد الكرة يستقبلون منتخب الشباب

2022/10/19 | 21:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلَ وفدُ مُنتخب الشَباب، الذي تأهلَ إلى نهائياتِ كأس آسيا، مساء اليوم الأربعاء إلى مَطارِ بغداد الدوليّ قادماً من الكويت، وكانَ في استقباله أعضاءُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم كل من رحيم لفتة ومحمد ناصر وأحمد الموسوي.

وعبّرَ أعضاءُ المَكتب التنفيذيّ لاتحادِ الكُرةِ الحاضرين عن سعادتهم بتأهلِ مُنتخبِ الشَباب إلى نهائياتِ كأس آسيا 2023 في أوزبكستان، ناقلين تحياتَ وتبريكاتَ رئيس وأعضاء المَكتب التنفيذيّ إلى اللاعبين والجهازِ الفنيّ والإداريّ والإعلاميّ العامل مع مُنتخبِ الشباب، مؤكدين دعمهم وثقتهم الكاملة بهذا المُنتخبِ من خلال تهيئةِ كل مُستلزماتِ الدعم في نهائياتِ كأس آسيا المُقبلة.

من جانبه، أعربَ عُضو الاتحاد رئيس وفد مُنتخب الشباب “خلف جلال” عن سروره ببلوغ ِمنُتخبِ الشَباب نهائيات كأس آسيا، مُثمناً عملَ جميع أعضاء الوفدِ وحالة الانضباطِ التي ظهروا عليها في التَصفياتِ الآسيويّة رغم صعوبةِ المُنافسةِ التي نجحَ من خلالها منتخبنا بخطفِ البطاقةِ الثانية في هذه المَجموعة.

يذكرُ أن منتخبنا تأهلَ إلى نهائياتِ كأس آسيا بعد الفوزِ على الهند بأربعةِ أهدافٍ مقابل هدفين وعلى الكويت بهدفين مقابل لا شيء، وخسرَ في مباراته الأخيرةِ بهدفِ مقابل لا شيء أمام أستراليا.

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