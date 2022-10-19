2022/10/19 | 21:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت شرطة محافظة بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على متهم بالارهاب وآخر بالسرقة وثالث بالتزوير في بغداد.

وقالت المديرية في بيان صحفي “القت مفارز سيطرة (ابو غريب الجديد) التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب حاول النفاذ من السيطرة، حيث تم التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين وتبين انه مطلوب وفق قضايا تتعلق بالارهاب”.واضاف البيان “فيما القت مفارز ذات السيطرة القبض على متهم مطلوب وفق قضايا تتعلق بالتزوير”.وتابع “كما القت مفارز سيطرة التاجي القبض على متهم مطلوب وفق قضايا تتعلق بالسرقة مطلوب الى مكافحة الاجرام، وتم اصطحاب المتهمين الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون”.

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