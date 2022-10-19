وزير المالية وكالةً: جهودنا متواصلة لحسم قضايا المتعاقدين مع مؤسسات الدولة

2022/10/19 | 21:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبلت وزير المالية وكالة هيام نعمت محمود ، اليوم الإربعاء ، ممثلي عن شريحة المتعاقدين في مؤسسات الدولة (العلوميين / امانة بغداد / الكهرباء / الخريجين الثلاث الاوائل / الفاحصين في وزارة الداخلية ٢٠١٧ و ٢٠١٨ / الشهادات العليا ، الاوائل بالتعليم العالي والتربية / مفوضية الانتخابات ) .

وأكدت محمود بحسب بيان صحفي على “ضرورة التنسيق لإجل تقديم التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات تجاه حسم قضية المتعاقدين بحسب الضوابط والتعليمات النافذة .

وأشارت الوزير الى ان “وزارة المالية بجميع دوائرها المعنية ، مستمرة وبجهود متواصلة لإجل حسم قضايا كافة المتعاقدين مع مؤسسات الدولة” ، داعية الى “سرعة ارسال جداول البيانات الصحيحة بعد تدقيقها ، التزاما بفقرات القرارات ذات الشأن” .

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