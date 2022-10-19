بعد احتجاج إماراتي على تصريحاته.. بوريل يجري اتصالا مع عبدالله بن زايد

2022/10/19 | 21:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، اتصالا من المنسق الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بعد احتجاج إماراتي على تصريحات وصفتها بأنها "عنصرية" صدرت من جوزيب بوريل.

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