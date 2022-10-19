تحالفات سنية تريد وزارة الخارجية من اجل تعزيز العلاقات مع الحضن العربي

2022/10/19 | 22:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف تحالف السيادة الذي يترأسه خميس الخنجر، الأربعاء 10/19/2022، عن رغبه...

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