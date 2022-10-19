بايدن يأمر بالإفراج عن 15 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

2022/10/19 | 22:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، الإفراج عن 15مليون برميل نفط من الإحتياطي الإستراتيجي لضمان استقرار أسعار الوقود.

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