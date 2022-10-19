وزير المالية الأسبق يخرج عن صمته ويتحدث عن تفاصيل سرقة أموال الضرائب

2022/10/19 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أصدر وزير المالية الاسبق علي علاوي، اليوم الاربعاء، بيانا تفصيليا بشأن سرقة اموال امانات الضرائب من مصرف الرافدين، فيما كشف أهم المسؤولين عن الملف.

وقال علاوي في بيانه الذي حصلت عليه (بغداد اليوم)، إن "عملية سرقة اموال هيئة الضرائب حصل من خلال عملية مباشرة بين الهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين".

وأضاف أن "مصرف الرافدين لم يقم بدوره في عملية ابلاغ الوزارة عن كمية المبالغ المسحوبة الكبيرة"، مبينا أن "العامل الرئيسي لهذه السرقة الوقحة هو أن وزارة المالية واذرع الدولة متأخرة من حيث اعتماد انظمة المعلومات والحوسبة".

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