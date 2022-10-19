2022/10/19 | 22:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WSfHTPpD30A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المنافذ تبعد أكثر من 300 حاوية تحمل مواد خطيرة | تقرير زيد الطائي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المنافذ تبعد أكثر من 300 حاوية تحمل مواد خطيرة | تقرير زيد الطائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).