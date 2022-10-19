الأعلى منذ 20 عاما.. اقتصادي يكشف نسبة الفقر في العراق

2022/10/19 | 22:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الخبير الاقتصادي نبيل العلي، اليوم الأربعاء، نسبة الفقر والبطالة في العراق خلال العام الحالي، فيما أكد أن السنة الحالية هي الأسوأ منذ 20 عاما.

وقال العلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “نسبة الفقر في العراق لسنة 2022 هي 25.6 % وهي تقريبا الاعلى منذ 20 عام “، مبيناً أن النسبة تعني ان اكثر من ١٠ ملايين شخص تحت خط الفقر”.

وأضاف، أن “أعلى نسبة فقر سجلت خلال سنة انتشار الوباء 2022 بنسبة 31.7 %”، لافتا الى أن ” احصائيات المنظمات الدولية اعلى من الارقام الرسمية وتصل الى حد اكثر”.؜

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن “خط الفقر هو رقم يمثل مقدار الدخل الشهري الذي لا يقل عن ١١٥ الف دينار للفرد الواحد لتغطية متطلباته الشهرية”، مؤكدا “وجود ابعاد أخرى للفقر مثل امتلاك السكن، والخدمات الصحية، والتعليم، ومدى الوصول لخدمات الماء والصرف والطاقة”.

ورغم ان العراق بلد يعوم على بحر من الثروة النفطية، لكن تلك الثروة لا تصل بأي صورة كانت إلى ربع السكان الذين يرزحون تحت خط الفقر، وفق أرقام رسمية، لكن تقديرات أخرى تفيد بنسبة أكبر بكثير.

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