هيثم الجبوري يرد على التهم الموجهة له بشان الاموال المنهوبة

2022/10/19 | 22:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رد رئيس اللجنة المالية بالبرلمان السابق ومستشار رئيس الوزراء حاليا هيثم الجبوري على التهم الموجهة له بشان الاموال المنهوبة.

ادناه نص الرد:-

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