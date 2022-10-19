2022/10/19 | 22:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rrvBrJiSgDM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر البرزنجي: انتخاب السوداني كان مثاليا وخاليا من الاكفان والوعيد | هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حيدر البرزنجي: انتخاب السوداني كان مثاليا وخاليا من الاكفان والوعيد | هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).