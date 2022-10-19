زار اكاديمية السبطين للتوحد وجامعة الزهراء للبنات السفير الروسي: انا منبهر بالتطور العلمي في مشاريع العتبة الحسينية(صور)

2022/10/19 | 22:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السفير الروسي في العراق انه منبهر

من التطور العلمي في مشاريع العتبة

الحسينية خلال جولاته في يومه الثاني

لزيارته لمحافظة كربلاء المقدسة على

عددا من منجزات ومشاريع العتبة

الحسينية المقدسة وتعرف على

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