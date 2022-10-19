2022/10/19 | 22:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ن سبب هذه الخطوة هو عدم استخدام هذا الخيار بشكل كاف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميزة ذكية عمرها 7 سنوات.. فيسبوك يأخذ قرارا بشأنها) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميزة ذكية عمرها 7 سنوات.. فيسبوك يأخذ قرارا بشأنها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).