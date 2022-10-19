2022/10/19 | 22:39 - المصدر: وكالة النبأ
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميزة ذكية عمرها 7 سنوات.. فيسبوك يأخذ قرارا بشأنها) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميزة ذكية عمرها 7 سنوات.. فيسبوك يأخذ قرارا بشأنها) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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