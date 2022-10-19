"لا خوف على الفريق".. إليكم أبرز ردود الفعل على مباراة الأهلي الأولى تحت قيادة مارسيل كولر

2022/10/19 | 23:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي الأهلي على الإسماعيلي بهدف نظيف، في مباراة الفريقين على أرضية استاد برج العرب، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى في الدوري المصري.

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