2022/10/19 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مالية البرلمان تطالب بإنصاف حملة الشهادات والخريجين الأوائل تصعيد في الناصرية والنقل يتراجع عن إنهاء خدمات العقود عقب إحتجاجات غاضبة المحافظات – مراسلو (الزمان) تراجعت وزارة النقل ، عن قرار تسريح الاف العقود عقب تظاهرات احتجاجية امام مبناها على إنهاء خدمات العاملين بعد مضي اكثر من عامين على تعيينهم.واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع […]

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