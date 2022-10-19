2022/10/19 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعادل السلبي يخيّم على مباراتين في الممتاز بغداد – ساري تحسين خيّم التعادل السلبي امس ،على مباراتي الحدود ونفط الوسط والكرخ والنجف ،ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز.واحتضن اللقاء الاول ملعب نادي الحدود مع ضيفه نفط الوسط.وبنفس النتيجة انتهت المباراة الثانية التي جرت على ملعب الكرخ بين فريق الكرخ وضيفه فريق النجف […]

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