2022/10/19 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهب أمني وحراك لحسم الكابينة يستبقان جلسة منح الثقة رشيد والسوداني يدعوان إلى حكومة تجابه التحديات بغداد – قصي منذر باشرت القوات الامنية ،بالانتشار في الشوارع والتقاطعات الرئيسة ،استعدادا لتأمين جلسة التصويت على منح الثقة لكابينة محمد شياع السوداني الذي يواصل الحراك منذ يومين لحسم اسماء فريقه الوزاري.وبحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، مع […]

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