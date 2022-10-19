مقتل شخص واصابة اخر خلال شجار مسلح في الديوانية (فيديو)

2022/10/19 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

قتل شخص واصيب اخر خلال مشاجرة مسلحة وتبادل اطلاق النار في محافظة الديوانية مساء اليوم الاربعاء.

وأكدت شرطة الديوانية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "بمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي عبطان محمد مطلك الشبلي وسرعة الاستجابة من قبل عمليات الشرطة تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص يبلغ من العمر ٣٥ عاما قام بقتل مواطن يبلغ من العمر ٢٤ عاما بإطلاق النار عليه بواسطة مسدس مما أدى إلى وفاته في الحال".

وأوضح البيان أن "المتهم تعرض إلى إصابة بإطلاقة استقرت في منطقة البطن على إثر تبادل اطلاق نار مابين الطرفين نتيجة مشاجرة بسبب خلافات شخصية في منطقة حي النهضة"، مؤكدة "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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