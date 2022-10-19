الإطار يقول إنه أمام تحدي تركات الحكومات المتعاقبة ويتوعد الكاظمي- عاجل

2022/10/19 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تعهد الاطار التنسيقي، اليوم الاربعاء، بفتح جميع ملفات الفساد في الحكومات المتعاقبة سيما الحكومة الاخيرة، مبينا أن التحدي الاكبر هو معرفة مصير اموال الامن الغذائي "الضائعة"، بحسب وصفه.

وقال النائب عن الاطار احمد فواز في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن "قوى الاطار امامها تحدي تركات الحكومات المتعاقبة وخصوصاً حكومة الكاظمي".

وأضاف أن "ملف الفساد سيتم فتحه على أوسع ابوابه ويجب معرفة مصير أموال قانون الأمن الغذائي وكم انفق منها والمتبقي منها لمحاسبة أي فاسد".

واعتبر أن "الأمن الغذائي شرع عبر تحريض الشارع ضد قوى الإطار التنسيقي بدافع من الكاظمي من أجل سرقة الأموال عبره".

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