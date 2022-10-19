الخدمة الاتحادي يعلن انتهاء فترة التقديم لاستمارة التوظيف

2022/10/19 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، انتهاء فترة التقديم لاستمارة التوظيف.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس وسام اللهيبي في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "تم انتهاء فترة التقديم لاستمارة التوظيف الخاصة بالمشمولين بقانون رقم 6 لسنة 2000 المعدل من الكليات الساندة".

وأضاف اللهيبي ان "استمارة التوظيف الخاصة بالكليات الساندة انطلقت بتاريخ 2022/9/29 واستمرت لمدة 21 يوما"، مؤكدا "انتهاء مدة التقديم وغلق الاستمارة للمشمولين بالتوظيف نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم الاربعاء الموافق 2021/10/19".

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