2022/10/19 | 23:35 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GXPhva89AvI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "الأمن الغذائي بالعراق في خطر".. الفاو وبرنامج الأغذية يطلقان تحذيرا) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "الأمن الغذائي بالعراق في خطر".. الفاو وبرنامج الأغذية يطلقان تحذيرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).