الحكمة يكشف خارطة توزيع وزارات الحكومة المرتقبة بين الكتل السياسية

2022/10/19 | 23:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة أحمد العيساوي، ان الحكومة سيصوت عليها يوم السبت ومفاوضات تشكيل الحكومة وصلت إلى مراحل متقدمة.

وقال العيساوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، انه ” تم الاتفاق على 17 وزيراً من أصل 24 وزارة وسيطرحون للتصويت يوم السبت وزارة الدفاع والداخلية لم يتم اختيار وزرائها وسيؤجل تصويتهم إلى ما بعد السبت وبعض الوزارات الأخرى”.

واضاف العيساوي، ان “التشكيلة ستكون 12 للمكون الأكبر و6 للسيادة والمتحالفين معهم و4 للكرد وباقي الوزارات لباقي المكونات الأخرى”، لافتا الى ان “الحكومة ستكون مختلفة عن سابقاتها إدارة الدولة اشترطت على حرية اختيار الأشخاص وتم ترشيح 3 أشخاص لكل وزارة”.

وتابع ان “وزارة التخطيط حسمت والخارجية حسمت والمالية أيضاً في طريقها نحو الحسم والنفط أيضاً لم تحسم لغاية الآن”، موضحا انه “سيكون هناك نائبان لرئيس الجمهورية “.

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