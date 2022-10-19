القانون : السوداني سيقدم نصف الكابينة الوزارية

2022/10/19 | 23:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أستبعد ائتلاف دولة القانون، اليوم الأربعاء، عقد جلسة مجلس النواب لتصويت على كابينة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني يوم السبت المقبل، فيما حدد الموعد الأمثل لاختيار وزراء السوداني.

وقال القيادي في الائتلاف جاسم محمد، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “موعد حسم ملف كابينة محمد شياع السوداني الحكومية سيتم خلال الأسبوع المقبل”، مؤكدا أن “اغلبية الوزارات ستقدم خلال الجلسة البرلمانية المقبلة، وعلى الأقل سيتم تقديم اكثر من نصف الكابينة الوزارية 50 + 1 ليتم تشكيل الحكومة بصورة رسمية”.

وأضاف، أنه “من الممكن استحداث بعض المناصب المهمة والوزارات من أجل إرضاء بعض الأطراف السياسية كالنواب المستقلين والمكونات الاخرى والتي قد تكون على مستوى وزارة شؤون المرأة والاسرة او وزارة لشؤون البرلمان بالتنسيق مع المحافظات، أي بمعنى وزراء دولة”.

وأوضح القيادي في ائتلاف المالكي، أن “هناك رفضاً من قبل بعض الكتل السياسية زيادة أي وزارة غير الوزارات المتعرف عليهم خلال تشكيل الكابينة الحكومية”.

وبين ان “رئيس الوزراء المكلف يمتلك خارطة طريق للكابينة الوزارية قبل ان يعلن تكليفه بشكل رسمي من قبل رئيس الجمهورية، حيث يكون توزيع الوزراء على المكونات والكتل بحسب وزنها داخل البرلمان”.

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