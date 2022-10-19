2022/10/19 | 23:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت مصادر عليمة بتوزيع الحقائب الوزارية في التشكيلة الحكومية برئاسة رئيس...

ظهرت المقالة مصادر تكشف عن حسم حقائب وزارية لصالح قوى سياسية في حكومة السوداني أولاً على المسلة.

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