ايران: ندعم العراق ونأمل أن يستعيد دوره

2022/10/19 | 23:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، الأربعاء 10/19/2022،...

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