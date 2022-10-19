وزير الصحة اللبناني لـ

2022/10/19 | 23:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، الأربعاء، لقناة "الحرة" أن السلطات تحاول "حصر الكوليرا ومنع مزيد انتشارها"، وأن قسما كبيرا من مصابي الكوليرا "لا يظهرون أعراضا، وهو ما يزيد من انتشار المرض".

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