2022/10/20 | 00:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: er_KTM0U0_M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يجدد تمسكه بقرارات أوبك بلس برغم الضغط الغربي.. وخبراء بالنفط يحذرون من تفكك المنظمة الدولية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يجدد تمسكه بقرارات أوبك بلس برغم الضغط الغربي.. وخبراء بالنفط يحذرون من تفكك المنظمة الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).