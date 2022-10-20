2022/10/20 | 00:30 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Qkknvh5ezuo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رشيد والحكيم يدعوان لتشكيل حكومة تلبي تطلعات الجماهير) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رشيد والحكيم يدعوان لتشكيل حكومة تلبي تطلعات الجماهير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).