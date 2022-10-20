ريال مدريد يعزز صدارته للدوري الإسباني بثلاثية في مرمى إلتشي

2022/10/20 | 00:34 - المصدر: بغداد اليوم

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تمكن نادي ريال مدريد من تعزيز صدارته للدوري الإسباني بثلاثية في مرمى نادي إلتشي، في المباراة التي جرت على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو"، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

وسجل أهداف ريال مدريد في المباراة، فيدي فالفيردي وكريم بنزيما وماركو أسينسيو في الدقائق (11 و75 و89).

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 3 نقاط في المركز الأخير.

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