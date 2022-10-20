صور: الكاظمي داخل حديقة الأمة بحلتها الجديدة

2022/10/20 | 00:34 - المصدر: بغداد اليوم

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زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الاربعاء، حديقة الامة وساحة التحرير بعد اكتمال اعمال الصيانة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تفقد مساء اليوم الأربعاء، ساحة التحرير وحديقة الأمّة وسط بغداد، بعد اكتمال أعمال تأهيلهما".

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