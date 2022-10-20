هدف برونو فيرنانديز خلال مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

2022/10/20 | 01:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل البرتغالي برونو فيرنانديز هدفا خطف أنظار الجماهير، خلال مواجهة فريقه مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، في قمة مباريات الجولة الثانية عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

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