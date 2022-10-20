إسبانيا سترسل مولدات كهرباء لأوكرانيا

2022/10/20 | 01:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الإسبانية، الأربعاء، أنها سترسل خمسة مولدات كهرباء إلى أوكرانيا، حيث حرمت الهجمات الروسية على منشآت توليد الطاقة أكثر من ألف مدينة التيار الكهربائي، مع إعلان اتخاذ إجراءات لتقنين الكهرباء اعتبارا من الخميس.

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