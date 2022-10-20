2022/10/20 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حماس‭ ‬تستأنف‭ ‬علاقتها‭ ‬بدمشق‭ ‬في‭ ‬لقاء‭)‬تاريخي‭(‬مع‭ ‬الأسد‭ ‬ دمشق‭- ‬بيروت‭ ‬عمان‭ — ‬الزمان‭ ‬ أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردني‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الخاص‭ ‬بسوريا‭ ‬غير‭ ‬بيدرسون‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬ضرورة‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬دور‭ ‬عربي‭ ‬جماعي‮»‬‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬الأزمة‭ ‬السورية‭ ‬و»إنهاء‭ ‬الوضع‭ ‬الكارثي‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬ فيما‭ ‬التقى‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن‭ ‬يدعو‭ ‬الى‭ ‬دور‭ ‬عربي‭ ‬جماعي في‭ ‬حل‭ ‬الأزمة‭ ‬السورية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن‭ ‬يدعو‭ ‬الى‭ ‬دور‭ ‬عربي‭ ‬جماعي في‭ ‬حل‭ ‬الأزمة‭ ‬السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).