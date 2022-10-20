2022/10/20 | 01:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حماس تستأنف علاقتها بدمشق في لقاء)تاريخي(مع الأسد دمشق- بيروت عمان — الزمان أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا غير بيدرسون الأربعاء في عمان ضرورة ان يكون هناك «دور عربي جماعي» في حل الأزمة السورية و»إنهاء الوضع الكارثي» في هذا البلد.
فيما التقى الرئيس السوري بشار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يدعو الى دور عربي جماعي في حل الأزمة السورية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما التقى الرئيس السوري بشار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يدعو الى دور عربي جماعي في حل الأزمة السورية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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