الموالون للكرملين يهربون من خيرسون وبايدن:بوتين في وضع صعب للغاية

2022/10/20 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭ – ‬واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬ اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬في‭ ‬وضع‭ ‬صعب‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وقد‭ ‬نفدت‭ ‬خياراته‭ ‬بخلاف‭ ‬محاولة‭ ‬‮«‬البطش‮»‬‭ ‬بالمدنيين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دفعهم‭ ‬للاستسلام‭.‬ وقال‭ ‬بايدن‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬يجد‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬صعب‭ ‬للغاية‮»‬،‭ […]

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