الرئيس الامارتي يمنح الأوكرانيين مائة مليون دولار

2022/10/20 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابوظبي‭ – ‬الزمان‭ ‬أمر‮ ‬‭ ‬الرئيس‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إغاثية‭ ‬إضافية‭ ‬بقيمة‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬إلى‭ ‬المدنيين‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الحرب‭.‬‮ ‬وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬ريم‭ ‬الهاشمي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المساعدات‭ ‬الإضافية‭ ‬‮«‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬التداعيات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للأزمة‭ ‬الأوكرانية‮»‬‭.‬ وأشارت‭ ‬إلى‭ […]

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