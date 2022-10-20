2022/10/20 | 01:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: RynR1-AWvrI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نزار حيدر: يتم منح وزارات للاطراف السياسية تحت يافطة الترضية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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