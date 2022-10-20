2022/10/20 | 01:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: تتفاقم أزمة السكن في العراق فيما تتصدر العاصمة بغداد، المحافظات في...

ظهرت المقالة الإسكان وقانون البنية التحتية ضحية الصراع السياسي ..



وكردستان لا تعاني من أزمة سكن أولاً على المسلة.

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