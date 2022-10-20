تفاعلات الساعة.. الأموال المنهوبة وصلت الى الإمارات وتركيا ومدير الضرائب المتورط الأكبر

2022/10/20 | 01:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الأربعاء 10/19/2022.المتحدث باسم النزاهة...

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الأموال المنهوبة وصلت الى الإمارات وتركيا ومدير الضرائب المتورط الأكبر أولاً على المسلة.

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