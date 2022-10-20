السعودية..القبض على مصري وسوريين اثنين خلال إحباط محاولة تهريب مخدرات داخل شحنة

2022/10/20 | 02:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، يوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب قرابة 4 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة فلفل.

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