مجلس الأمن يبحث قصف أوكرانيا بمسيرات إيرانية 

2022/10/20 | 04:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التأم مجلس الأمن الدولي، عصر الأربعاء، في جلسة مغلقة لمناقشة ملف المسيرات الإيرانية، التي يؤكد الأوكرانيون وحلفاؤهم الغربيون أن روسيا تستخدمها في شن هجمات في أوكرانيا، والتي يعتزم الاتحاد الأوروبي بسببها فرض عقوبات على طهران.

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