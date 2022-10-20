أمريكا: استمرار احتجاز جماعة الحوثي لموظفي سفارتنا والأمم المتحدة إهانة للمجتمع الدولي

2022/10/20 | 04:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، جماعة الحوثي إلى إطلاق سراح موظفي السفارة الأمريكية والأمم المتحدة.

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